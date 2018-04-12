محمد صلاح.. إدمان المصريين ومجمع الفرقاء ومصدر الرزق للبعض (فيديو إرم)

تحوّل النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، إلى أيقونة فرحة لدى جميع المصريين على حد سواء، حين جمّع كافة فئات الشعب على موقف واحد في متابعة كرة القدم، فباتت مباريات ليفربول “وجبة سعادة” دائمًا للمصريين ينتظرونها كل 3 أيام؛ لمتابعة نجلهم وهو يرفع مؤشر إبهار العالم يومًا بعد الآخر.

ولم يكن محمد صلاح مصدر إسعاد لعشاق الساحرة المستديرة فقط، بل أيضًا أصحاب المقاهي والكافيتريات، إذ باتوا أكثر سعادة بطلّة صلاح من الملاعب الإنجليزية، حيث يحقق للمقاهي ربحًا يفوق أرباح بقية الأسبوع؛ من خلال اصطفاف المصريين أمام شاشة المقهى؛ لمتابعة مباريات ليفربول، وهو ما ظهر في تقرير ميداني لشبكة”إرم نيوز”.

وأضاف صلاح البالغ من العمر 25 عامًا ظاهرة جديدة أيضًا لدى المصريين، من خلال تجميع كافة الفئات شبابًا وشيوخًا وأطفاًلا، وحتى المواطنين البسطاء والفلاحين ومن لم يكن يهوى اللعبة، الجميع بات ينتظر فرحة جديدة لنجم الملاعب الإنجليزية.

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