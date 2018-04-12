محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف اليويفا 5 أهداف للجائزة: بينها هدف محمد صلاح، نجم ليفربول في الفوز 2/1 إيابًا على مانشستر سيتي، وهدف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، من مقصية مذهلة في الفوز 3/0 على يوفنتوس، كما رشح اليويفا هدف أليكس أوكسلاد تشامبرلين، لاعب ليفربول على مانشستر سيتي، وهدف ماريو ماندزوكيتتش الأول في الفوز 3/1 على ريال مدريد، وأخيرًا هدف لويس سواريز نجم برشلونة في الفوز ذهابًا 4/1 على روما”.

وتأهلت أندية ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ وروما إلى نصف النهائي، في حين ودعت أندية برشلونة ومانشستر سيتي وإشبيلية ويوفنتوس.

وتجرى قرعة نصف النهائي غدًا الجمعة، في حين تقام مباريات نصف النهائي يومي 24 و25 أبريل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 1 و2 مايو.