بعد تأهل ريال مدريد.. كريستيانو رونالدو يواسي بوفون أثناء مقابلة تلفزيونية (فيديو)

رغم أن آمال يوفنتوس وقائده جيانلويجي بوفون تبخرت في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلا أنه تلقى تحية من غريمه كريستيانو رونالدو الذي قضى على هذه الأحلام بهدف قاتل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة الأمس، في سانتياغو برنابيو بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال إدلاء بوفون بتصريحات لقناة ناديه يوفنتوس عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاء رونالدو وعانقه وواساه في أسمى معالم الروح الرياضية.

وكان اللاعبان مرشحان لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، العام الماضي، ويتمتعان بصداقة قوية؛ لذلك صدر هذا التصرف الراقي من رونالدو.

واستشاط حارس مرمى إيطاليا المخضرم غضبًا من قرار الحكم مايكل أوليفر باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد مثيرة للجدل، لكنها حاسمة باستاد سانتياغو برنابيو في فوز يوفنتوس 3-1، ليمنح الفريق الإسباني التفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية لمواجهتهما في دور الثمانية.

وفي اللحظة الأكثر حزنًا في المسيرة الرائعة للحارس البالغ عمره 40 عامًا، اندفع بوفون باتجاه الحكم الإنجليزي وصرخ في وجهه حتى أخرج له أوليفر، الذي كان محاطًا بلاعبين آخرين من يوفنتوس، البطاقة الحمراء.

ووجه بوفون انتقادات حادة إلى أوليفر بعد المباراة، قائلًا إنه لم يكن على مستوى المباراة، وكان يجب أن يكون في المدرجات يتسلى بتناول المقرمشات، وإنه ليس لديه قلب بل سلة مهملات.