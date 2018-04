ماذا قال محمد صلاح عن هدفه والتأهل عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

قال الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الهدف الأول من الثنائية التي قادت فريقه ليفربول للفوز 1-2 على مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، إن بداية المباراة كانت صعبة على “الريدز”، لكنهم نجحوا في فرض أسلوبهم على المباراة، وإن هدف التعادل الذي سجله “جاء في توقيت مثالي”.

وأوضح صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “بدأوا بالضغط العالي بشكل مكثف، ما جعلنا نعاني كثيرًا في البداية.. لكن أعتقد أننا فرضنا أسلوبنا وحققنا الفوز في النهاية، وهذا هو الأهم. جاء هدفي في توقيت جيد بالطبع وساعدنا كثيرًا”.

وتابع: “نتيجة الذهاب بالفوز بثلاثية نظيفة ساعدتنا في الإياب وتوقيت الهدف الأول لنا كان رائعًا”.

