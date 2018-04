بعد هدف محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. 5 أرقام جديدة يحققها النجم المصري

حقق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، 5 أرقام بعد هدفه مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، وانتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وخطف صلاح الأضواء بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي بعد مرور 56 دقيقة.

GOAL ⚽ He just can’t stop scoring! @22mosalah gives @LFC a crucial away goal. #beINUCL #MCILIV pic.twitter.com/OUMQf2OqFw

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ١٠ أبريل، ٢٠١٨