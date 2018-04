هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. هل تعمد تقليد احتفال ميسي؟ (فيديو وصور)

خطف اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأضواء بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ولم يكن هدف صلاح الذي جاء بعد مرور 56 دقيقة فقط هو مثار اهتمام المتابعين ولكن الاحتفال الجديد من جانب صلاح كان مثار جدل واسع بعدما قلد الأرجنتيني ليونيل ميسي حين سجل لفريقه برشلونة ضد ريال مدريد في ملعب الأخير سانتياغو برنابيو في كلاسيكو الدوري.

GOAL ⚽ He just can’t stop scoring! @22mosalah gives @LFC a crucial away goal. #beINUCL #MCILIV pic.twitter.com/OUMQf2OqFw

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2018