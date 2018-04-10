هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. هل تعمد تقليد احتفال ميسي؟ (فيديو وصور)

خطف اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأضواء بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ولم يكن هدف صلاح الذي جاء بعد مرور 56 دقيقة فقط هو مثار اهتمام المتابعين ولكن الاحتفال الجديد من جانب صلاح كان مثار جدل واسع بعدما قلد الأرجنتيني ليونيل ميسي حين سجل لفريقه برشلونة ضد ريال مدريد في ملعب الأخير سانتياغو برنابيو في كلاسيكو الدوري.

واتجه صلاح نحو جماهير ليفربول في ملعب الاتحاد وأشار بيده المرفوعتين على النهج الذي قام به ميسي في مباراة ريال مدريد.

قووووووووووووووووووووووول التعادل لـ ليفربول 1-1 محمد صلاح حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/6aV0OrdpRa — صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

وربما يصيب هذا الاحتفال جماهير ريال مدريد بالغضب من صلاح خاصة أن اللاعب مرشح بقوة للانضمام للفريق الملكي في الصيف المقبل وخاصة أن احتفال ميسي كان أمام جماهير مدريد.

وسجل صلاح 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي ليصبح أفضل هداف أفريقي في موسم واحد بالتساوي مع الكاميروني صامويل إيتو.

وصعد ليفربول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ليحقق الانتصار 5-1 في مجموع مباراتي دور الثمانية اليوم الثلاثاء. وبعد تأخره بثلاثة أهداف ذهابا كان سيتي في أمس الحاجة إلى هدف مبكر يرفع معنوياته ويعيده إلى أجواء المنافسة وتحقق له ما أراد في الدقيقة الثانية.

وفقد فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الكرة تحت ضغط من رحيم سترلينج لتصل إلى فرناندينيو الذي لعبها الى سترلينج جهة اليمين ليمررها إلى جابرييل جيسوس الذي أودعها الشباك.

وبدا أن سيتي في طريقه لعودة لا تنسى في النتيجة بعدما هاجم بلا هوادة لكن ليفربول استبسل في الدفاع وسدد برناردو سيلفا في القائم في الدقيقة 40.

وبعدها بدقيقتين أعتقد ليروي ساني انه اضاف الهدف الثاني لسيتي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل وسط اعتراضات شديدة من لاعبي سيتي وأثناء خروج الفريق للاستراحة احتج مدربه بيب جوارديولا ليطرده الحكم ويقضي الشوط الثاني في المدرجات.

وانتهت أحلام سيتي في الدقيقة 56 عندما اندفع ساديو ماني داخل المنطقة وسدد الكرة لترتد من الحارس إيدرسون ويتابعها محمد صلاح في الشباك.

وضاعف فيرمينو الغلة قبل 13 دقيقة من النهاية ليضع فريقه في الدور قبل النهائي.