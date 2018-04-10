شاهد هدف محمد صلاح خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول (فيديو)

نجح النجم المصري محمد صلاح في إحراز هدف التعادل لفريقه في مرمى مانشستر سيتي، خلال الدقيقة 55 من الشوط الثاني من لمسة رائعة.

وكان سيتي قد نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، عن طريق البرازيلي غابرييل غيسيوس.

قووووووووووووووووووووووول التعادل لـ ليفربول 1-1 محمد صلاح حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/6aV0OrdpRa — صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

ويستضيف ملعب “الاتحاد”، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة الكروية النارية التي تجمع بين مانشستر سيتي، وضيفه ليفربول، في صدام إنجليزي مثير ضمن منافسات جولة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول في مباراة الذهاب على ملعبه “آنفيلد” بثلاثية نظيفة، وهو ما يجعل مهمة السيتي في غاية الصعوبة للتعويض في مباراة الإياب على ملعبه، ووسط جماهير متحمسة من جانب الفريقين لرؤية ممثل للكرة الإنجليزية في نصف نهائي التشامبيونز ليغ.