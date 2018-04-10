هل ينجح محمد صلاح في تحقيق رقم تاريخي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

يواجه مانشستر سيتي مواطنه ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بحثًا عن “ريمونتادا” تاريخية بعد الخسارة ذهابًا 3-0، وسط شكوك حول مشاركة النجم المصري محمد صلاح في اللقاء لكونه ما زال لم يتعافَ من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الذهاب.

ويقدم النجم المصري مستوى مميزًا برفقة ليفربول وحقق أرقامًا قياسية محلية وقارية جعلته أحد أفضل هدافي أوروبا هذا الموسم، حيث يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، ويشارك ليونيل ميسي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي بـ58 نقطة.

وكما يعتبر الموسم مميزًا على الصعيد المحلي لمحمد صلاح، يعتبر أيضًا مميزًا على الصعيد القاري، حيث سجل 8 أهداف، 7 منها في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا تضعه في المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة، وبلغت مجمل أهدافه في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص الريدز 38 هدفًا.

كما يبقى أمام النجم المصري فرصة معادلة رقم الكاميروني صامويل إيتو كأفضل هداف أفريقي في دوري الأبطال لموسم واحد، ويحتاج لهدف وحيد لمعادلته، وكان النجم الكاميروني سجله موسم 2010-2011 برفقة إنتر ميلان.

ومنذ انتقاله لبازل السويسري صيف 2012 شارك النجم المصري في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي برفقة فرق بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول.

وباستثناء تشيلسي الذي لم يسجل له أي هدف في 4 لقاءات لعبهما في دوري أبطال أوروبا واكتفى بتمريرتين حاسمتين، فبقية الفرق سجل لها النجم المصري في المسابقتين.

وتبلغ أهداف محمد صلاح قاريًا 19 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 61 لقاء، منها 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا في 33 لقاء و5 أهداف في الدوري الأوروبي في 28 لقاء.

وتتوزع أهداف صلاح في دوري أبطال أوروبا بين 8 أهداف لصالح ليفربول و5 لبازل السويسري وهدف وحيد لروما، بينما سجل في الدوري الأوروبي هدفين لبازل السويسري وهدفين لروما وهدفًا لفيورنتينا.

ومنحت عودة صلاح إلى المران الأخير مع بقية زملائه دفعة هائلة إلى ليفربول قبل المواجهة المرتقبة، بعدما فضّل الجهاز الفني إراحته من مباراة إيفرتون الأخيرة التي انتهت (0-0) السبت، خوفًا من تفاقم إصابته.