هدف مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. غيسيوس يتقدم للسيتيزن (فيديو)

تقدّم البرازيلي غابريل غيسيوس لنادي مانشستر سيتي على ليفربول، في الدقيقة الثانية، خلال المباراة المُقامة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

واستلم غيسيوس بينية حريرية، ومن لمسة واحدة أودع الكرة في شباك ليفربول.

قوووووووووووووووووول السيتي الأول HD pic.twitter.com/JK6YCJVXBt — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

ويستضيف ملعب “الاتحاد”، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة الكروية النارية التي تجمع بين مانشستر سيتي، وضيفه ليفربول، في صدام إنجليزي مثير ضمن منافسات جولة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول في مباراة الذهاب على ملعبه “آنفيلد” بثلاثية نظيفة، وهو ما يجعل مهمة السيتي في غاية الصعوبة للتعويض في مباراة الإياب على ملعبه، ووسط جماهير متحمسة من جانب الفريقين لرؤية ممثل للكرة الإنجليزية في نصف نهائي التشامبيونز ليغ.