البافاري يفقد نجمين مهمين.. تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية والقنوات الناقلة

استبعد بايرن ميونخ الثنائي ديفيد ألابا وارتورو فيدال، من التشكيلة التي ستواجه إشبيلية في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الأربعاء.

ويسعى الفريق الألماني للاستفادة من تفوقه ذهابًا 2-1 على منافسه الإسباني، ليواصل طريقه إلى بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة.

وغاب المدافع متعدد المواهب ألابا عن آخر مباراتين مع العملاق البافاري بسبب إصابة في الظهر، بينما أصيب لاعب الوسط فيدال في ركبته خلال مباراة الذهاب أمام إشبيلية.

وقال المدرب يوب هاينكس للصحفيين اليوم الثلاثاء “تدرب ديفيد مع الفريق بالفعل، لكنه لم يشارك في اليومين الماضيين، إذ لم يتعاف بشكل كامل. ولهذا أعتقد أنه من الأفضل له أن يخوض حصص تدريب إضافية على أن يعود للعب السبت المقبل.

“أعتقد أن ارتورو فيدال سيعود للمران بعد غد الخميس”.

وبلغ بايرن ميونخ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة على التوالي، كما حسم لقب الدوري الألماني قبل خمس مباريات من ختام البطولة بعد الفوز على أوغسبورغ السبت الماضي. ويركز العملاق البافاري على الجمع بين الألقاب الثلاثة (الدوري والكأس المحليين بالإضافة لدوري الأبطال).

وقال الجناح ارين روبن “أستبعد حدوث أي تراجع من جانبنا في الأداء لأنه من الآن فصاعدًا يجب علينا الحذر في كل خطوة.

“هناك بالفعل أحاديث كثيرة عن الدور قبل النهائي، لكن علينا أولًا أن نؤدي مباراة رائعة غدًا ونتأهل. أظهر إشبيلية ما يستطيع تقديمه خارج ملعبه في المباراة الأولى”.

وأضاف “إذا كنا نرغب في التتويج بلقب دوري الأبطال فعلينا أن نتحسن باستمرار”.

وكانت آخر مرة أحرز فيها بايرن ميونخ لقب دوري الأبطال في 2013 لكنه خرج من آخر أربع نسخ أمام فرق إسبانية.

وتأهل إشبيلية بعد الفوز في دور الستة عشر على مانشستر يونايتد في عقر داره على ملعب أولد ترافورد 2-1.

وأضاف هاينكس “بالطبع عندما تخسر على ملعبك 2-1 فإنك تدرك أن عليك المخاطرة. إذا أردت التأهل فعليك أن تلجأ للهجوم وهو ما سيقوم به إشبيلية.

“إنه فريق قادر على الضغط بشكل جيد. ومع عودة (ايفر) بانيغا فإن الأمر سيكون مختلفًا تمامًا.

وسيعود لاعب الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عامًا من الإيقاف لصفوف فريقه إشبيلية، بعد أن غاب عن مباراة الذهاب.

وأوضح هاينكس “تأهبنا جيدا للمباراة في ظل أجواء مواتية. اللاعبون يتطلعون بشدة للفوز والتقدم في البطولة”.

وستنطلق المباراة غدا الأربعاء في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس الرياضية.