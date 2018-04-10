هاينكس: نوير سيعود لحراسة مرمى بايرن ميونخ في هذا الموعد

أعلن يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، موعد عودة نجم حراسة مرمى الفريق مانويل نوير من الإصابة بكسر في القدم، قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال هاينكس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة بايرن أمام إشبيلية الإسباني، غدًا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: “الوضع الحالي لمانويل نوير إيجابي للغاية، شفي من الإصابة بنسبة 100%، لننتظر ونرى متى يمكنه العودة، أنا واثق من أن ذلك سيحدث هذا الموسم”.

ويغيب نوير عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، إثر تعرضه لثالث إصابة له خلال 7 أشهر، خضع لعملية جراحية تلاها برنامج تأهيلي طويل.

وتتبقى خمس جولات في الدوري الألماني الذي حسم بايرن لقبه للموسم السادس على التوالي، وكذلك لا يزال بايرن يتنافس بكأس ألمانيا، إلى جانب بطولة دوري أبطال أوروبا.