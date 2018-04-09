روبن وريبيري يقتربان من التجديد لبايرن ميونخ بشروط مجحفة

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الإثنين، أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع الهولندي آريين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري، لتجديد عقديهما مع الفريق.

ويسعى بايرن ميونخ إلى تجديد عقد الثنائي المخضرم آريين روبن وفرانك ريبيري، علمًا أن عقديهما ينتهيان بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لمجلة “كيكر” الألمانية إن الجناح الهولندي البالغ من العمر 34 عامًا، وكذلك ريبيري (35 عامًا) وافقا على تجديد عقديهما حتى 2019، رغم معرفتهما أنهما سيعلبان لوقت أقل.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري: “إنهما مهمان لطريقة لعبنا. هما لاعبان من الطراز العالمي”.

وسجل ريبيري هدفًا واحدًا، وصنع آخر في 19 مباراة في الدوري الألماني، في حين أحرز روبن 5 أهداف وصنع 7.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة إشبيلية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز الفريق الألماني 2/1 في إسبانيا.