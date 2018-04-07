بايرن ميونخ يمنع فرانك ريبيري من طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف (صورة

قررت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني حرمان نجم الفريق، الفرنسي فرانك ريبيري، من الاحتفال بأهدافه بطريقته المعتادة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية إن إدارة بايرن ميونخ، طالبت اللاعب ريبيري بعدم تكرار الاحتفال المعهود بعد تسجيل الأهداف، إذ يشير اللاعب بإصبعيه الإبهام والسبابة على شكل دائرة.

وأوضحت الصحيفة أن طلب إدارة بايرن ميونخ يأتي لتجنب سوء الفهم، إذ تُعدّ هذه الإشارة مهينة في بعض الدول، كاليونان وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك رغم أنها إشارة عادية في ألمانيا.

وخلال 27 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، سجل ريبيري 6 أهداف وصنع 5، علمًا أن عقده مع الفريق البافاري ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على أوغسبورغ في إطارة منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني، ويتصدر الفريق البافاري جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وسيضمن التتويج باللقب للمرة السادسة تواليًا حال تحقيق الفوز.