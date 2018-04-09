ماذا طلب غوارديولا من لاعبيه قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن على فريقه قلب تأخره بنتيجة 3/0 أمام ليفربول، في إياب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء، من خلال تقديم اللاعبين “لمباراة مثالية”.

وسيخوض مانشستر سيتي اللقاء على خلفية خسارته 3/2 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام غريمه مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي رغم أن الفوز كان سيضمن له الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع فريق المدرب الإسباني غوارديولا تقدمه بهدفين في اللقاء، ويدرك اللاعبون تمامًا أن أي هفوة أمام ليفربول ستجعل مهمة الصعود للدور قبل النهائي شبه مستحيلة.

وقال المدرب الإسباني: “بالطبع…فإنك إذا أردت العبور (للدور قبل النهائي) فإن عليك تقديم مباراة مثالية تشتمل على فرص، ويجب أن تكون حاسمًا ولا تترك المجال لمنافسك لانتزاع فرص للتسجيل”.

“يجب أن تكون كافة الظروف مثالية”.

“النتيجة صعبة لكن أمامنا 90 دقيقة ويمكن أن يحدث أي شيء في عالم كرة القدم. كل ما سنقوم به هو المحاولة”.

“يجب أن نكون الأسبق للتسجيل ثم نتبع ذلك بالهدف الثاني”.

“سنرى مدى الزخم وسنحاول إطالة أمده وسنرى ماذا سيحدث بعدها”.

وتلقت شباك مانشستر سيتي 6 أهداف في آخر مباراتين خلال فترتين قصيرتين ومتوترتين وقال غوارديولا إن على فريقه أن يكون مستعدًا للتعامل مع أوقات الشدائد.

وقال: “إذا ما تلقت شباكنا أي هدف فإن علينا ألا نستسلم فالأمر يتجاوز 90 دقيقة”.

“اعتدنا على صناعة الكثير من الفرص في فترة قصيرة ويجب أن نتسم بالحسم”.

وخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال الموسم الماضي أمام موناكو وسيكون من المحبط بالنسبة له أن يفشل في بلوغ الدور قبل النهائي عقب موسم هيمن فيه على المنافسات المحلية.

لكن المدرب السابق لبرشلونة يعتقد أن فريقه ينمو وأنه سيصبح قريبًا بين فرق الصفوة في الكرة الأوروبية.

وقال: “تريد حصد ألقاب في أوروبا…هذا أمر معقد لكنك ستحتاج لعدة ليالٍ لكي تفهم ذلك”.