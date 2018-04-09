كلوب يضفي مزيدًا من الغموض حول لحاق محمد صلاح بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

زاد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، الغموض حول مشاركة النجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وقال كلوب: “اللاعبون الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون، تشامبرلين، بوبي، وترنت، كان من الجيد لهم عدم اللعب وقتًا طويلًا”.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة الذهاب، بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز 3/0 وغاب عن مباراة إيفرتون السبت.

وتابع كلوب: “علينا أن ننتظر قليلًا فيما يخص محمد صلاح وروبرتسون، لدينا أمل كبير بأن يعودا”.

وأكمل: “سنرى في غضون 5 ساعات، حتى نتدرب وسنعرف من سيشارك، لا أعرف في الوقت الحالي بنسبة 100%، لكن لدي الأمل في أن يكون لدينا خيارات أكبر من مباراة إيفرتون”.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بفارق 4 أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.