بعد أزمة العام الماضي.. غوارديولا يواجه الحكم ماثيو لاهوز مجددًا خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول‎

عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الحكم الإسباني ماثيو لاهوز، لإدارة لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليفربول، والمقررة، الثلاثاء المقبل، في ملعب الاتحاد، معقل السيتزينز.

وفاز ليفربول ذهابًا 3-0 ويحتاج المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقيادة فريقه لـ”ريمونتادا” تاريخية لبلوغ نصف النهائي، لكنه سيواجه حكمًا سبق له أن انتقده بقوة الموسم الماضي.

واتهم غوارديولا، الحكم الإسباني، ماثيو لاهوز، خلال لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام موناكو، بسوء التقدير الذي أدّى لتغيير مجريات اللقاء.

وقال غوارديولا بعد خسارة فريقه أمام ليفربول إنني “أتذكر الموسم الماضي، كنا في ملعبنا أمام موناكو والنتيجة 1-1 كانت ضربة جزاء واضحة لصالح سيرجيو أغويرو، وقام الحكم الإسباني بطرد لاعب، وانتقلنا من إمكانية النتيجة 2-1 إلى أننا تلقينا هدفًا 1-2”.

وفاز مانشستر سيتي في نهاية اللقاء 5-3، لكنه خسر في الإياب 3-1 وغادر المسابقة.

ويعد لاهوز واحدًا من أفضل الحكام على الساحة الأوروبية، كما أن مسيرته الدولية تتواصل في تزايد مستمر، حيث إنه تم ترشيحه لإدارة مباريات في كأس العالم بروسيا 2018، وقد أدار بالفعل مباريات خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

كما أدار الحكم الإسباني 3 مباريات سابقة لفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، انتهت جميعها بفوز الفريق السماوي على دينامو كييف عام 2016 وموناكو ونابولي عام 2017.

وعلى الجانب الآخر، أدار لاهوز مباراة وحيدة لفريق ليفربول في البطولة ضد لودغوريتس الصربي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بينما يتولى الحكم الفرنسي كليمينت توربان، إدارة مباراة روما وبرشلونة، والتي تقام على ملعب “الأولمبيكو” بإيطاليا، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.