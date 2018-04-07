مباراة مانشستر سيتي ويونايتد.. إنقاذ مذهل من دي خيا (فيديو)

منع حارس مانشستر يونايتد، دي خيا، أغويرو من تسجيل التعادل لمانشستر سيتي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، بإنقاذ ولا أروع لرأسية المهاجم

الأرجنتيني في الدقيقة 89.

ويتقدم يونايتد على سيتي في ريمونتادا رائعة 3-2.

وينتظر مانشستر سيتي احتفال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف جاره مانشستر يونايتد، في ديربي مدينة مانشستر، بالجولة 33.

ويضع السيتي في اعتباره أن الفوز سيمنحه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 7 مواسم، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بفارق 16 نقطة عن يونايتد الوصيف، قبل 7 جولات من النهاية.