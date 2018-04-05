القدرات البدنية المذهلة لكريستيانو رونالدو تطيل عمره في الملاعب

أشارت تقارير طبية إلى أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي وصاحب الهدف المذهل في مرمى يوفنتوس في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، يتمتع بحالة بدنية استثنائية رغم بلوغه 33 عامًا.

وبعد تقدم رونالدو بهدف بعد 3 دقائق فاجأ الجميع بهدف ثانٍ مذهل، ثم صنع هدفًا خلال الفوز بثلاثية خارج أرضه.

وكان رونالدو ظهره لمرمى يوفنتوس وقفز عاليًا ليقابل كرة عرضية من داني كارفخال ويضع الكرة خلفية مزدوجة، لتسكن الكرة شباك الحارس العملاق بوفون دون أن يتحرك تقريبًا.

ونشر الفريق الطبي في ريال مدريد بيانات بدنية تخص “الدون”، حيث قال أرانشا رودريغيز الصحفي لمحطة Deportes Cope الإذاعية الإسبانية: إن التاريخ البدني لرونالدو يضم أرقامًا مذهلة. إذ يحتوي جسمه على 7 ٪ دهون فقط، بينما اللاعب العادي لديه في جسده 10 أو 11 ٪.

وتمثل الكتل العضلية في جسد رونالدو 50%، بينما الرقم المعتاد لا يتجاوز في الكثير من الأحيان 46٪، ولا شك أن هذه الحالة البدنية المذهلة تمنحه أفضلية على منافسيه بدليل قفزته الرائعة في ملعب يوفنتوس.

وزاد من قدرات رونالدو نصائح زيدان له مؤخرًا، حيث أسهمت فترات الراحة التي منحها له مدربه في الاحتفاظ بقدراته البدنية، وعلى ما يبدو أن نصائح زيدان “ستطيل من مسيرة رونالدو بضعة أعوام مقبلة”.