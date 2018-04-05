ما سرُّ زيارة كريستيانو رونالدو مقر إقامة سبورتينج لشبونة (صور)

زار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعثة فريقه السابق سبورتينغ لشبونة، اليوم الخميس، قبل أن يلعب الفريق البرتغالي أمام أتلتيكو مدريد، في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال رونالدو (33 عامًا) بعد وصوله الفندق الذي يُقيم فيه فريقه السابق:”جئت لأرى صديقي فابيو كوينتراو”.

وظهر رونالدو في غرفة الطعام الخاصة بسبورتينغ لشبونة إلى جانب اللاعبين، والمدرب جورج خيسوس.

ونشر الفريق البرتغالي عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورتين مع تعليق أوضح فيه أن كريستيانو مرّ على الفندق لـ”منح الفريق قوة إضافية” قبل المباراة المقررة اليوم على ملعب واندا متروبوليتانو.

ويلعب سبورتينغ لشبونة ضد أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، على أن تُقام مباراة الإياب الخميس المقبل.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، في الدوري الإسباني، علمًا بأن الفريق الملكي لم يحقق الفوز على أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري منذ 2012.

وسجل رونالدو هدفين، أحدهما من مقصية مذهلة في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الثلاثاء الماضي، ليقطع الفريق الإسباني خطوة مهمة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.