تعرّف على التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أُقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وشهدت جولة الذهاب فوز ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الأخيرين 3/0 على وصيف الموسم الماضي يوفنتوس في إيطاليا، كما تغلب بايرن ميونخ خارج ملعبه على إشبيلية بنتيجة 2/1.

في حين تغلب برشلونة 4/1 على ضيفه روما، وسحق ليفربول ضيفه ومواطنه مانشستر سيتي 3/0.

وشهدت التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تواجد النجم المصري محمد صلاح من ليفربول، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الذي سجل هدفين، أحدهما من مقصية مذهلة في مرمى الحارس العملاق جانلويجي بوفون.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين من ريال مدريد، و3 أيضًا من ليفربول، ولاعبين اثنين من برشلونة، واثنين من بايرن ميونخ ولاعبًا وحيدًا من إشبيلية.

وجاءت تشكيلة الذهاب على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس (ليفربول).

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، وجيرارد بيكيه (برشلونة)، ومارسيلو (ريال مدريد).

الوسط: بابلو سارابيا (إشبيلية)، وأليكس أوكسليد تشامبرلين (ليفربول)، وتياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ)، وفرانك ريبيري (بايرن ميونخ).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، ومحمد صلاح (ليفربول)، ولويس سواريز (برشلونة).

وتقام مباريات الإياب يومي 10 و11 من الشهر الحالي.

كما أعلن اليويفا قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع، بعد نهاية مباريات ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تأتي عبر تصويت الجمهور.

وضمت قائمة المرشحين 4 لاعبين وهم: كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وجيمس رودريغيز بايرن ميونخ، وجيرارد بيكيه.

وحصل رونالدو على الجائزة 4 مرات هذا الموسم، إذ اختير أفضل لاعب في الجولة الثانية والخامسة والسادسة من دور المجموعات، بالإضافة إلى ثمن النهائي، في حين حصل عليها صلاح مرتين في الجولة الأولى والثالثة.

The ????-scoring players in #UCLfantasy this week. ????????????

What was your fantasy points total? ???? pic.twitter.com/vvU55Kc8oa

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٥ أبريل، ٢٠١٨