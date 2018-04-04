شاهد لحظة إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي‎ (فيديو)

تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وأصيب صلاح مع بداية الشوط الثاني، ولم يستطع الوقوف على قدمه، وخرج بعد شعوره بعد القدرة على استكمال المباراة.

خـــروج محمد صلاح بداعـي الاصابه pic.twitter.com/nkke8OUTTk — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٤ أبريل، ٢٠١٨

كان محمد صلاح قد تقدم بهدف في الدقيقة 11، بعد أن انطلق من منتصف الملعب، ومرر بينية لصالح فيرمينيو، الذي سدد ونجح حارس السيتي في التصدي، حتى جاءت لصلاح الذي سدد قوية في الشباك محرزًا الهدف الأول لصالح فريقه.

ويواجه ليفربول انتظارًا قلقًا بشأن إصابة محمد صلاح، واشتباه في إصابته بالفخذ، ويمكن اعتبار مشاركته في ديربي ميرسيسايد مشكوك فيها.

ويحل ليفربول ضيفاً على إيفرتون بملعب “غوديسون بارك” فى “ديربى الميرسيسايد ” الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الموقعة الكروية المثيرة والساخنة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، على ملعب “آنفيلد” في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن حالة التألق التي يعيشها النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول تجعل مسألة إيقافه والحد من خطورته إحدى المعادلات المهمة في الصراع التكتيكي المنتظر بين المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، والألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز.