شاهد هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي‎ (فيديو)

تقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لفريقه أمام مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 11، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

انطلق صلاح من منتصف الملعب، ومرر بينية لصالح فيرمينيو، الذي سدد ونجح حارس السيتي في التصدي، حتى جاءت لصلاح الذي سدد قوية في الشباك محرزًا الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 11.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الموقعة الكروية المثيرة والساخنة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، على ملعب “آنفيلد” في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن حالة التألق التي يعيشها النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول تجعل مسألة إيقافه والحد من خطورته إحدى المعادلات المهمة في الصراع التكتيكي المنتظر بين المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، والألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز.