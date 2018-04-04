أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. محمد صلاح يتقدم لـ”الريدز” وتشامبرلين وماني يعززان (فيديو)

تقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لفريقه أمام مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 11، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

انطلق صلاح من منتصف الملعب، ومرر بينية لصالح فيرمينيو، الذي سدد ونجح حارس السيتي في التصدي، حتى جاءت لصلاح الذي سدد قوية في الشباك محرزًا الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 11.

وعزز تشامبرلين تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 20 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، فشل حارس السيتي في التعامل معها.

قووووووووووووووووووووووووووووول الثاني ليفربول في مرمى مانشستر سيتي تشامبرلين رااائع HD pic.twitter.com/KqomFdP5KY — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 31، من عرضية حريرية للنجم المصري محمد صلاح، قابلها برأسه في الأرض، لتسكن شباك السيتي المستسلم تمامًا.

د30 | قوووووووووووول الثالث ليفربول ماني اسيست محمد صلاح HD pic.twitter.com/h0X11bG5H7 — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

ويستضيف ليفربول نادي مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.