أوليفر كان يطالب بايرن ميونخ بالتعاقد مع زيدان خلفًا لهاينكس

طالب الحارس السابق وأحد أساطير كرة القدم الألمانية أوليفر كان فريقه السابق بايرن ميونخ بالعمل على التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا جديدًا لخلافة يوب هاينكس الذي سيعود للاعتزال في نهاية الموسم.

وأكد أن زيدان المدرب الحالي لريال مدريد قادر على قيادة فريق يضم النجوم، وأثبت ذلك من خلال تدريبه لريال مدريد وتحقيقه للألقاب، وأبرزها لقبان لدوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر كان الذي يعمل كمحلل لقنوات ألمانية: “دون أدنى شك زين الدين زيدان يستحق أن يتم تقديره، سيكون أمرًا رائعًا أن يدرب بايرن ميونخ.”

وأضاف الحارس الشهير وأحد أفضل الحراس في العالم في بداية القرن الحالي: “كان أحد أبرز لاعبي كرة القدم وهناك القليل منهم من نجح كمدرب وبعضهم انتظر لفترة، لكنه تمكّن من أن يصبح مدربًا كبيرًا وفاز بكل شيء مع ريال مدريد، وهو في الطريق للفوز الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا.”

وأكد الحارس الدولي الألماني أن مدرب ريال مدريد يستجيب لتطلعات إدارة بايرن ميونخ التي ترغب في التنافس على القمة الأوروبية وقال: “حين تضع زيدان على الطاولة رغم كون المرشح لخلافة هاينكس هو نيكو كوفاتش وهو لاعب سابق للفريق ومدرب جيد، لكنه يفتقد للخبرة بالمقارنة مع زيدان وما فعله مع ريال مدريد خصوصًا في دوري الأبطال.”

وأخبر زيدان إدارة ريال مدريد برغبته في الاستمرار مدربًا للموسم القادم، وتشير عدة تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس الفريق يدعمه للبقاء، كما يدعمه لاعبو الفريق وقادته الكبار ويرغبون في استمراره مهما كانت نتائج نهاية الموسم.