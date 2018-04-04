مباراة برشلونة وروما.. هل ينجح الفريق الإيطالي في إيقاف خطورة البلوغرانا؟

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المثيرة بين فريقي برشلونة الإسباني وروما الإيطالي، التي تقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة لم يتأهل إلى نصف النهائي في آخر نسختين من المسابقة، بينما لم يتأهل روما لهذا الدور إلا مرة واحدة كانت في موسم 1983-1984 حين خسر النهائي ضد ليفربول بركلات الترجيح.

وشدد مدرب فريق روما، دي فرانشيسكو، على أن النادي الإيطالي قادر على إلحاق الهزيمة برفقاء ميسي.

وقال “دي فرانشيسكو” في تصريحات للصحافة الإيطالية:” أريد دائمًا أن يلعب الفريق بشخصيته، الفكرة هي أن تتغلب على أسلوب الخصم في المباراة، الجانب الذهني مهم جدًا، عليك أن تثبت أنك تريد السيطرة “.

وأضاف:” هذا هو تركيزنا قبل مواجهة برشلونة، نحن بحاجة إلى إظهار كل ما لدينا، إذا كنا في مستوانا، سنكون قادرين على الفوز أمام أي فريق، كل فريق تواجهه يتسم بالاختلاف، ولكن عقليتك هي نفسها “.

هذا وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إنه يأمل في أن تأتي جماهير فريقه للمساندة ضد روما مثلما فعلوا ضد تشيلسي.

وأضاف: “كون برشلونة مرشح للعبور من المواجهة، لا يعني أي شيء بالنسبة لي. علينا أن نلعب بشكل غير عادي للفوز”.

وتابع: “حين تشاهدهم يلعبون لن تستعجب من وصولهم إلى هذا الدور، هم فريق قوي للغاية ولديهم قوة هجومية جيدة”.

وأتم “ستكون مباراة ملفتة للانتباه في ربع النهائي”.

أرقام مهمة

ستكون مباراة اليوم هي الخامسة بين الفريقين إذ انتصر برشلونة مرة ومثلها لروما وحسم التعادل مباراتين.

وسجل برشلونة 8 أهداف في مرمى روما واستقبل 6.

برشلونة سبق له أن انتصر على روما بنتيجة 6-1.. النتيجة الأكبر، التي يفوز بها فريق إسباني على فريق إيطالي في مسابقة أوروبية.

ويعد أليسون بيكر، حارس مرمى روما، خامس أكثر حارس تصديًا للكرات بـ28 تصديًا.

ويمتلك برشلونة أعلى معدل للتمرير الصحيح، بعدما أكمل لاعبوه 90% من التمريرات في المباريات، بالإضافة إلى وصول معدل استحواذه على الكرة إلى 62% وهو المعدل الأكبر في البطولة مشاركة مع مانشستر سيتي.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي برشلونة في البطولة برصيد 6 أهداف، بينما سجل إدين دجيكو 4 أهداف يتصدر بهم قائمة هدافي روما.