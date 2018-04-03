زيدان يستفز كريستيانو رونالدو بعد هدفه المذهل في مرمى بوفون

مازح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب هدفه المذهل من مقصية رائعة في مرمى جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان عقب المباراة: هدفي في باير ليفركوزن بمدينة “غلاسكو” بنهائي العام 2002، أفضل من هدف كريستيانو اليوم”.

وفاز ريال مدريد 3/0 سجّل منها رونالدو هدفين في حين تكفل البرازيلي مارسيلو بتسجيل الهدف الثالث ليخطو خطوة كبرى نحو نصف النهائي.

وتابع زيدان: قدّمنا مباراة عظيمة، الفوز 3/0 على يوفنتوس ليس شيئًا سهلًا، عانينا قليلًا الليلة لكننا نعلم أننا إذا لعبنا بصورة هجومية، سوف نتسبب بالصعوبات لأي فريق”.

وأكمل المجرب الفرنسي: “رونالدو يعيش أفضل لحظاته، ولاعبو ريال مدريد سعداء بوجوده، ويتوجب علينا الاحتفال الليلة”.

وختم زيدان تصريحاته بالقول: “علينا العمل بصورة جادة في مباراة الإياب لأن يوفنتوس لن يستسلم”.

من جهته قال بوفون بصحيفة “ماركا”: “قيمة كريستيانو رونالدو تقارن بمارادونا وميسي وبيليه”.

وتابع: “نشعر بألم شديد، من العار أن نخسر بهذه النتيجة على ملعبنا، ولكن عندما تلعب أمام فرق بعينها، فلابد أن تتحلى بالهدوء الشديد”.

وأكمل بوفون: “علينا تهنئة ريال مدريد، لأنهم الأقوى والأفضل بكل وضوح”.

أما ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوي فقال: “عندما نلعب أمام مثل هذه الفرق، عليك أن تكون محظوظًا كذلك في عملية تقييدهم، لعبنا مباراة جيدة مدة ساعة، وكان بإمكان ديبالا أن يسجل من ركلة حرة، ولكن بعدها سجل الريال الهدف الثاني”.

وأضاف: “ريال مدريد مُدمر في حسم الفرص التي يحصل عليها، فوزه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 أعوام لم يحدث صدفة”.

وختم آليغري: “بعد الهدف الثالث أصبحت الأمور شبه مستحيلة، تأسفت كثيرًا لقبولنا الهدف الثالث، أعتقد أننا تطورنا مقارنة بالعام الماضي، تعاملنا مع المباراة بشكلٍ جيد، ولكن بعد طرد ديبالا وهدف رونالدو أصبحت العودة شبه مستحيلة”.