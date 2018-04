مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. شاهد مقصية مذهلة من كريستيانو رونالدو في شباك بوفون (فيديو)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا من مقصية مذهلة في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، في مباراة ريال مدريد ومضيفه يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصلت الكرة إلى رونالدو وحاول خداع بوفون بعد أن مررها إلى مارسيلو الذي فشل في إيداعها الشباك، لكن الكرة عادت من جديد إلى رونالدو من عرضية كارفاخال ليسددها اللاعب البرتغالي مقصية مذهلة في شباك بوفون، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تلج مرماه.

وكان رونالدو قد تقدم بالهدف الأول لريال مدريد بعد أقل من 3 دقائق على بداية المباراة مستغلًا تمريرة عرضية من إيسكو، قبل أن يختتم البرازيلي مارسيلو ثلاثية الريال.

GOAL ⚽ WHAT A STRIKE! @Cristiano unleashes an unforgettable bicycle kick to double @realmadrid‘s lead. @juventusfc fans are even applauding ????#beINUCL #JuveRM pic.twitter.com/GoryVPeSxD

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٣ أبريل، ٢٠١٨