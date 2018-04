أهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يلدغ بوفون بهدفين (فيديو)

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهداف مباراة ريال مدريد ومضيفه يوفنتوس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب تورينو ستوديوم.

وتلقّى رونالدو تمريرة عرضية قصيرة ومتقنة من إيسكو داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة على يسار يوفون في الدقيقة الثالثة.

وتألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لينجح في التصدى لكرة خطيرة من النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي تلقى كرة عرضية متقنة من مواطنه باولو ديبالا، إذ سدد هيغواين على المرمى لكن نافغاس كان بالمرصاد في الدقيقة 23.

وتعاطف القائم مع يوفنتوس بعد أن تصدى لتسديدة قوية من الألماني توني كروس في الدقيقة 36.

وهذا أول مباراة بين الفريقين منذ المباراة النهائية للنسخة الماضية، والتي شهدت فوز ريال مدريد 4/1.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق نتيجة جيدة تساعده على حسم التأهل إلى نصف النهائي في مباراة الإياب التي تقام يوم 11 من الشهر الحالي على ملعب سانتياغو برنابيو.

ووصل ريال مدريد إلى ربع النهائي للمرة الثامنة على التوالي، وهو بطل آخر نسختين، كما أنه البطل التاريخي للمسابقة بـ 12 لقبًا.

في حين أن آخر لقب ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يعود إلى العام 1996، وقد خسر النهائي 7 مرات، بينها مرتان أمام ريال مدريد عامي 1998 و2017.

GOAL ⚽ Dream start for @realmadrid! @Cristiano scores for the 10th @ChampionsLeague game in a row. #beINUCL #JuveRM pic.twitter.com/7ooRnCsj9r

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٣ أبريل، ٢٠١٨