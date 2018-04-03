مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. كلوب: نأمل أن نسطر صفحتنا الخاصة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيطلب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من فريقه أن يسطر صفحته الخاصة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا، عندما يواجه غريمه المحلي مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، غدًا الأربعاء.

وفاز ليفربول بكأس أوروبا خمس مرات كان آخرها في 2005، وشهد ملعب أنفيلد الخاص بالنادي الكثير من الليالي التي لا تنسى في المسابقة القارية، لكن كلوب قال إنه لن يلجأ للتذكير بأمجاد الماضي لتحفيز لاعبيه قبل مباراتي دور الثمانية أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا: “أحب هذه الأجواء، لكن النادي يملك بالفعل تاريخًا ثريًا”.

وتابع: “ألتقي يوميًا مع مشجعين يتذكرون أهدافًا سجلها ليفربول قبل 36 عامًا، ويذكرون لي اليوم والدقيقة التي جاءت فيها.. أحب هذه الأشياء. يتعين علينا أن نفخر بتاريخنا، لكن يجب علينا أيضًا أن نسطر صفحتنا الخاصة في كتب التاريخ”.

ولم يفز كلوب حتى الآن بأي لقب مع ليفربول، وقال إنه دأب في الماضي على تذكير لاعبيه بالأمجاد السابقة لتحفيزهم لكن هذه المرة الأمر يختلف.

وقال: “فعلتها في السابق كثيرًا مع الأندية التي سبق لي تدريبها. دورتموند يملك تاريخًا كبيرًا. في لحظة ما يتعين عليك أن تصنع تاريخًا لنفسك. اللاعبون جاهزون لذلك ويتطلعون لهذا الأمر”.

وليفربول هو الفريق الوحيد الذي تغلب على مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما تفوق عليه 4-3 في أنفيلد في يناير/ كانون الثاني.

وقال كلوب: إن تلك النتيجة أثبتت للاعبي فريقه أنهم يملكون الإمكانات المطلوبة للفوز على فريق المدرب بيب غوارديولا.

وأضاف: “هزمنا سيتي قبل عدة أشهر. كنا نعرف قبلها أننا يمكننا تحقيق ذلك. ونعرف قدراتنا أيضًا الآن.

“أمامنا مهمة كبيرة. كنا نعلم أننا سنواجه مجموعة من أفضل الفرق في العالم وسيتي أحدها وربما يكون الأفضل في أوروبا ويستحق لقب الدوري الممتاز. لكننا لن ننظر للتاريخ بل سنركز على الغد”.

وقال كلوب إن لديه خيارات محدودة في مركز قلب الدفاع، بعد استبعاد جويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

ومع غياب راجنار كلافان وجو غوميز عن مباراة الأربعاء؛ بسبب الإصابة، سيضطر كلوب إلى أن يبدأ باللاعب ديان لوفرين إلى جوار فيرجيل فان ديك.