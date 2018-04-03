أسينسيو يهدد ريال مدريد بالانتقال إلى نادي ليفربول أو مانشستر يونايتد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد يهدد ريال مدريد بالمغادرة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل ما لم يتم منحه عددًا أكثر من الدقائق.

وعاد أسينسيو إلى ريال مدريد صيف العام 2016، وتألق مع الفريق الموسم الماضي، وسجل هدفًا في الفوز 4/1 على يوفنتوس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفين رائعين على برشلونة في مباراتي السوبر الإسباني.

وشارك أسينسيو البالغ من العمر 22 عامًا في 25 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني الموسم الحالي، لكنه وجد نفسه على دكة البدلاء 10 مباريات.

وأوضحت صحيفة “دون بالون” أن أسينسيو طلب من ريال مدريد المشاركة أكثر في التشكيلة الأساسية الموسم المقبل، وإلا فإنه سيُضطر للرحيل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول، أو مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسينسيو طلب من ريال مدريد عدم التعاقد مع مهاجمين جدد، خاصة أدين هازارد، ومحمد صلاح، لإتاحة الفرصة له للعب دقائق أكثر.

وأضافت الصحيفة أن أسينسيو يمتلك العديد من العروض، أبرزها من: تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وأن اللاعب قد يوافق على أحدها، علمًا بأن عقد اللاعب مع الفريق الملكي يمتد حتى العام 2023.

وسجل أسينسيو 10 أهداف، وصنع 4 في 41 مباراة في جميع المسابقات الموسم الحالي، في حين سجل 10 أهداف وصنع 4 في 38 مباراة الموسم الماضي.