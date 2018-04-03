بالأرقام.. رونالدو وميسي يتفوقان مجددًا في دوري أبطال أوروبا (صور)

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا، في حين لم يسجل غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي سوى نصف العدد، لكن النجمين يعرفان جيدًا ترشيد مجهودهما داخل الملعب عبر جري مساحات أقل.

وحسب دراسة نشرتها صحيفة “صن” البريطانية فإن ميسي لا يجري سوى 89،9 مترًا في الدقيقة خلال مشاركاته في مباريا فريقه برشلونة هذا الموسم، لكنه حين يتسلم الكرة يكون أخطر من كل المهاجمين.

وحسب الدراسة فإن رونالدو مهاجم ريال مدريد يجري 101،9 مترًا في الدقيقة وهو رقم متوسط بالمقارنة مع باقي المهاجمين.

ويحتل الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ المركز الأول على لائحة الترتيب بـ 124،8 مترًا في الدقيقة، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي يجري 117،5 مترًا في الدقيقة، والأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، الذي يجري 116 مترًا في الدقيقة.

ويحتل نيمار زميل كافاني المركز الرابع، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي المركز الخامس، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز السادس.

ويأتي رونالدو في المركز التاسع، وميسي في المركز رقم 12، وهما نجما المسابقة اللذان يتنافسان على لقب الهداف منذ 11 موسمًا.