رغم عدم معاناته من أي إصابة.. كيف يقنع زيدان كريستيانو رونالدو بقبول الابتعاد عن المباريات؟

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقبل الابتعاد عن عدة مباريات لريال مدريد في الموسم للراحة، منذ مجيء المدرب الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان في بداية عام 2016، وكان آخر لقاء غاب عنه رغم كونه غير مصاب لقاء لاس بالماس، السبت الماضي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية كيف أقنع زيدان نجمه الأول بقبول الراحة وعدم لعب مباريات سهلة، رغم كونه ينافس على الألقاب الفردية كلقب الهداف المحلي، حيث أشارت إلى كون البداية كانت من عودة رونالدو مصابًا في الركبة من أمم أوروبا 2016، حيث توج رفقة منتخب بلاده باللقب.

.@Cristiano Ronaldo has scored 2⃣2⃣ goals in his last 1⃣3⃣ UEFA Champions League appearances! Backing him to score tonight? #UCL pic.twitter.com/heByFdgYvv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2018

والتقى زيدان نجمه بشكل خاص خلال فترة إصابته، وقال له: “إن كنت تريد أن تسمعني وتقبل أن لا تلعب لقاءات كل فترة، وأن تثق بي فبإمكانك أن تطيل مسيرتك في الملاعب أكثر في المستوى العالي”.

وحسب الصحيفة، فالنجم البرتغالي يثق في الأسطورة زيدان ويستمع إليه دائمًا، وبدأ اتباع تعليماته في موسم 2016-2017، حيث تأخرت عودته للملاعب حتى شفائه التام من إصابة في الركبة، وأصبح لا يلعب لقاءات سهلة في الدوري الإسباني ولقاءات كأس الملك.

وباستثناء لقاءات دوري الأبطال التي يشارك خلالها النجم البرتغالي كلها، فزيدان يريح نجمه قبل أي لقاء مهم والنتائج كانت جيدة في عودته القوية في بداية السنة الحالية كنموذج للتجربة.