رغم عدم معاناته من أي إصابة.. كيف يقنع زيدان كريستيانو رونالدو بقبول الابتعاد عن المباريات؟

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقبل الابتعاد عن عدة مباريات لريال مدريد في الموسم للراحة، منذ مجيء المدرب الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان في بداية عام 2016، وكان آخر لقاء غاب عنه رغم كونه غير مصاب لقاء لاس بالماس، السبت الماضي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية كيف أقنع زيدان نجمه الأول بقبول الراحة وعدم لعب مباريات سهلة، رغم كونه ينافس على الألقاب الفردية كلقب الهداف المحلي، حيث أشارت إلى كون البداية كانت من عودة رونالدو مصابًا في الركبة من أمم أوروبا 2016، حيث توج رفقة منتخب بلاده باللقب.

.@Cristiano Ronaldo has scored 2⃣2⃣ goals in his last 1⃣3⃣ UEFA Champions League appearances!

Backing him to score tonight? #UCL pic.twitter.com/heByFdgYvv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2018