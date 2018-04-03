مانشستر سيتي مستعد بشكل أفضل هذه المرة للتصدي لثلاثي ليفربول

يعتقد ايلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه مستعد هذه المرة بشكل أفضل لمواجهة ثلاثي ليفربول الهجومي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد أنفيلد غدًا الأربعاء.

وكانت هزيمة سيتي 4-3 في ليفربول في يناير/ كانون الثاني الوحيدة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاءت الخسارة بعد ثلاثة أهداف سجلها ليفربول في تسع دقائق بالشوط الثاني عن طريق روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح، الذين أحرزوا معا 75 هدفًا بجميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم.

وأبلغ غندوغان وسائل إعلام بريطانية “نكن لهم الكثير من الاحترام؛ لأن الثلاثة سجلوا العديد من الأهداف وصنعوا الكثير منها أيضًا.

“ليفربول لا يزال الفريق الوحيد الذي استطاع هزيمتنا في الدوري الممتاز. لكننا نعرف سبب ما حدث، رغم أننا أدينا بشكل جيد جدًا في هذه المباراة”.

وأضاف “بالتأكيد العودة لاستاد أنفيلد من أجل مباراة الذهاب تعد حافزًا كبيرًا لنا. نريد تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ثم نسيطر على لقاء الإياب أمام جماهيرنا. هذا ما نريد أن نفعله وإذا حققنا ذلك فأنا واثق من تأهلنا للدور التالي”.

وأمضى جندوجان أربع سنوات تحت قيادة يورغن كلوب مدرب ليفربول في بروسيا دورتموند قبل انتقاله لإنجلترا.

وخلال هذه الفترة مع دورتموند فاز غندوغان بالدوري الألماني مرتين وكأس المانيا مرة واحدة بالإضافة إلى تأهله لنهائي دوري الأبطال عام 2013.

وقال غندوغان “يورغن مدرب مذهل ويستطيع تحفيز فريقه قبل كل مباراة”.

وتابع “يثبت ذلك مرة أخرى مع ليفربول، فهجومه في غاية القوة. لذا فهو ليس منافسًا سهلًا لكن علينا الفوز عليه”.

وقد يحسم سيتي لقب الدوري الممتاز بالفوز على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل قبل أن يواجه ليفربول في لقاء الإياب باستاد الاتحاد بعد ثلاثة أيام أخرى.