حقيقة تهديد الفيفا بإبعاد محمد صلاح عن كأس العالم روسيا 2018

نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم ما تردد عن تهديد الاتحاد الدولي (الفيفا) لمحمد صلاح بالاستبعاد عن كأس العالم في روسيا بسبب المنشطات.

وقال لهيطة لـ”إرم نيوز”، اليوم الثلاثاء، إنه لم يحدث أن غاب صلاح عن أي اختبار للمنشطات خلال معسكر المنتخب الأخير في سويسرا ولا صحة لأي تحذير من الفيفا لصلاح بغيابه عن البطولة.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى الفيفا هدد باستبعاد هداف ليفربول والدوري الإنجليزي من المشاركة في كأس العالم في روسيا بعد غيابه عن اختبار للمنشطات خلال معسكر “الفراعنة” الأخير في سويسرا.

وقالت صحف مصرية عدة إن الاتحاد المحلي تلقى خطابًا من (الفيفا) حذر خلاله اللاعب من الغياب عن البطولة التي تستضيفها روسيا بين الـ14 من يونيو/حزيران والـ15 من يوليو/تموز المقبلين حال تكرار غيابه عن اختبارات المنشطات التي تجريها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وهو ما نفاه الاتحاد ونفى تمامًا وصول مثل هذا الخطاب.

وخسرت مصر بهدفين مقابل هدف أمام البرتغال بمشاركة صلاح قبل أن يغيب عن الخسارة بهدف نظيف بعدها بأربعة أيام أمام اليونان.

وسجل صلاح 29 هدفًا مع ليفربول يتصدر بها هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ست جولات على نهاية المسابقة.