فيدال وبيرنات جاهزان لخوض مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

ضم بايرن ميونخ الألماني أرتورو فيدال وخوان بيرنات لتشكيلته التي ستواجه إشبيلية الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، عقب اجتياز الثنائي لاختبارات اللياقة.

وغاب لاعب الوسط فيدال والظهير بيرنات عن الفوز الساحق الذي حققه الفريق على بروسيا دورتموند 6-صفر يوم السبت الماضي بسبب إصابات طفيفة مع تبقي انتصار واحد للفريق لحسم لقبه السادس على التوالي في الدوري قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وذكر النادي قبل مغادرة الفريق لإسبانيا، اليوم الاثنين: “لقد تدربا يوم الأحد وباتا جاهزين لمواجهة إشبيلية”.

وسيمتلك المدرب يوب هاينكس مزية الاختيار من تشكيلة شبه مكتملة باستثناء الحارس مانويل نوير المصاب في قدمه والمهاجم كينجسلي كومان الذي يبتعد بسبب إصابة في الكاحل منذ فبراير شباط الماضي.

وسيستضيف الفريق البافاري الساعي لتحقيق الثلاثية، والذي نال لقب دوري الأبطال عام 2013، إشبيلية في ميونخ في لقاء الإياب الذي سيجرى الأسبوع المقبل.