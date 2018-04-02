بايرن ميونخ يخبر ريال مدريد بتفعيل بند شراء عقد جيمس رودريغيز مبكرًا

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة بايرن ميونخ أخبرت نظيرتها في ريال مدريد بأنها قررت تفعيل البند الخاص بشراء عقد الكولومبي جيمس رودريغيز مبكرًا، ولن تنتظر حتى نهاية عقد الإعارة المستمر حتى صيف 2019.

وسيدفع بايرن ميونخ مبلغ 42 مليون يورو مبلغ شراء العقد نهائيًا وكان دفع 13 مليون يورو كمبلغ للإعارة موسمين ليكون مجموع الصفقة 55 مليون يورو.

وجاء قرار إدارة بايرن ميونخ بعد تألق النجم الكولومبي في الفريق هذا الموسم، إذ أصبح لاعبًا أساسيًا ومن نجوم الفريق وهدافيه وصناع الأهداف، بالإضافة لتعبيره عن الراحة والسعادة في الفريق وثقة المدرب يوب هاينكس وزملائه وجماهير الفريق.

واستبق فريق بايرن ميونخ الصيف الساخن الذي ينتظره من ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وكان يخشى أن تؤثر إدارة ريال مدريد على قرار النجم الكولومبي بالبقاء في بايرن وتدفعه لتغيير رأيه للضغط من أجل التعاقد مع المهاجم البولندي.