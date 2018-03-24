زيادة هائلة في أرباح الكبار بدوري أبطال أوروبا

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، توصل إلى اتفاق مع رابطة الأندية الأوروبية، بشأن إيرادات بطولة دوري أبطال أوروبا للـ 3 مواسم المقبلة، ما بين عامي 2018 و2021.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن الدخل سيرتفع من مليارين و300 مليون يورو إلى 3 مليارات و400 مليون يورو، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون عن السابق.

وأضافت الصحيفة أن الأندية المشاركة في البطولة ستتقاسم مبلغ مليار و900 مليون يورو، أي أكثر بـ 500 مليون مما كان عليه في المواسم الثلاث السابقة، في حين ستتقاسم أندية بطولة الدوري الأوروبي 500 مليون يورو، أي أكثر بـ 100 مليون من المبلغ السابق.

وأوضحت الصحيفة أن العائد الأكبر من التوزيع الجديد سيكون بإدراج مكافأة متعلقة بالترتيب التاريخي وهو الأمر الذي سيكون لمصلحة الأندية الكبرى، إذ ستتقاسم 528 مليون يورو، بحد أقصى 32 مليون لكل فريق، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار عدد ألقاب كل فريق، ونتائجه طوال تاريخ الكؤوس الأوروبية، وهو الأمر الذي يصب في صالح ريال مدريد وبرشلونة على وجه التحديد.

ومن بين مبلغ مليار و900 مليون مليون يورو التي ستتلقاها الأندية المشاركة في البطولة سيكون منها 480 مليونًا كجوائز مقابل المشاركة، وأكثر من 600 مليون وفقًا للنتائج في المباريات، و300 مليون متعلقة بالإيرادات التلفزيونية والتسويقية.

وسيحصل كل فريق على 15 مليون يورو كمبلغ ثابت في دور المجموعات، وعند الفوز يحصل كل الفريق على 2.7 مليون يورو، مقابل 900 ألف يورو للتعادل.

وسيحصل المتأهل للنهائي على 15 مليون يورو، والبطل على 19 مليون.

وبشكل عام يمكن أن يحقق البطل ربحًا إجماليًا قدره 76.2 مليون يورو، في حين أن الأندية التاريخية إذا تُوجت باللقب قد يزيد ربحها على 100 مليون يورو.

يشار إلى أن نهائي نسخة العام الحالي يقام على ملعب إن إس كي أولمبيسكي في كييف، أوكرانيا في 26 مايو، على أن يقام نسخة الموسم المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.