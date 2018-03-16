هل ظلمت قرعة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد والإنجليز؟

أسفرت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا عن مواجهات متباينة، فالأنظار تتجه إلى الصدام المثير الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في السيناريو المكرر لنهائي النسخة الماضية.

ويخوض ليفربول صدامًا إنجليزيًا مثيرًا ضد مانشستر سيتي، بينما يلعب برشلونة الإسباني مع روما الإيطالي ويلتقي بايرن ميونيخ الألماني نظيره إشبيلية الإسباني.

ويرى البعض أن القرعة ظلمت ريال مدريد بمواجهة آخرى مثيرة ضد يوفنتوس، بجانب الفرق الإنجليزية التي تضمن منافسًا في نصف النهائي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في السطور القادمة ملامح قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. فإلى السطور القادمة:

ريال مدريد × يوفنتوس

تتصدر هذه المواجهة المشهد تمامًا لأنها بين حامل اللقب ووصيف النسخة الماضية وسيناريو مكرر لمواجهة نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية.

وكان عشاق ريال مدريد ينتظرون مواجهة أسهل بعد أن وضعت القرعة حامل اللقب في دور الستة عشر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتبدو المواجهة صعبة بكل المقاييس بين الفريقين الكبيرين، خاصة أن ريال مدريد لا يقدم أفضل مستوياته في الدوري الإسباني، وتزداد عليه الضغوط في دوري الأبطال هذا الموسم، إضافة إلى أن دافع الثأر سيشعل المواجهة بعد أن فاز الريال بلقب النسخة الماضية على حساب يوفنتوس في النهاية.

وأكد محمد المحمودي، المذيع بقناة “أون سبورت” لإرم نيوز أن يوفنتوس لن يكون صيدًا سهلًا هذه المرة لريال مدريد لأن الفريق الإيطالي سيتعلم من درس الموسم الماضي.

وأضاف: “إسقاط توتنهام الإنجليزي بهذا السيناريو وفي لندن أضفى حالة من الثقة والتركيز للاعبي السيدة العجوز، وأعتقد أن مهمة ريال مدريد صعبة في عبور اليوفي هذه المرة”.

وتقابل الفريقان 19 مرة من قبل، فاز ريال مدريد 9 مرات مقابل 8 انتصارات لليوفي وتعادلين، وتقابل الفريقان من قبل مرتين في دور الثمانية الأولى عام 1962، وتبادل الفريقان الفوز قبل انتصار الريال في مباراة فاصلة، وتقابلا في ربع نهائي 1996 وصعد يوفنتوس بعد الفوز بثنائية والخسارة في إسبانيا بهدف.

وفي نظام خروج المغلوب تواجه الفريقان 6 مرات، مرتين في النظام القديم، حيث كانت تجرى البطولة بنظام خروج المغلوب وغياب لدوري المجموعات، و4 مرات بنظام خروج المغلوب في التسمية الجديدة، وكانت الأفضلية ليوفنتوس الذي أقصى ريال مدريد 4 مرات مقابل مرتين لريال مدريد.

ويتفوق ريال مدريد في مواجهات النهائي إذ فاز بلقبي 1998 و2017 على حساب يوفنتوس، وتصدر مجموعته في موسم 2013-2014 بعد فوزه ذهابًا على يوفنتوس 2-1، وتعادله إيابًا 2-2، وواصل طريقه للفوز باللقب، بينما خرج الفريق الإيطالي من البطولة من دوري المجموعات.

وفي نظام خروج المغلوب أخرج ريال مدريد يوفنتوس مرتين في نسخة 1962 في ربع النهائي، بعدما تبادلا الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 1-0، ثم تأهل ريال مدريد بالفوز 3-1 في لقاء فاصل، ولم تكن في تلك الفترة اللجوء لضربات الترجيح.

وتواجه الفريقان للمرة الثانية في نسخة 1987 في الدور الثاني، وتبادلا الفوز ذهابًا وإيابًا 1-0 ثم تأهل ريال مدريد بضربات الجزاء 3-1.

وبدأت أفضلية يوفنتوس في نظام خروج المغلوب منذ نسخة 1996 في ربع النهائي، إذ تمكن من إقصاء ريال مدريد بعد الخسارة ذهابًا 1-0 والفوز إيابًا 2-0.

وعاد الفريقان ليلتقيا في دور نصف النهائي 2003، وفاز ريال مدريد ذهابًا 2-1 وخسر إيابًا 3-1 ليتأهل الفريق الإيطالي.

وفي نسخة 2005 تواجه الفريقان في دور 16 وفاز ريال مدريد ذهابا 1-0، لكن يوفنتوس تمكن من التأهل بعد فوزه إيابا 2-0 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في نصف نهائي نسخة 2015 حيث فاز يوفنتوس ذهابًا 2-1 وتعادل إيابًا 1-1 ليخرج ريال مدريد.

ليفربول × مانشستر سيتي

يلتقي ليفربول ضد مانشستر سيتي لأول مرة على صعيد البطولات الأوروبية.

ويسعى ليفربول إلى استعادة أمجاده والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري الأبطال لأول مرة منذ عام 2008، ويراهن الريدز على كونه الفريق الذي هزم مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويبدو اللقاء بمثابة صراع تكتيكي بين الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي.

ويسعى غوارديولا نحو الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، المرحلة التي وصل إليها السيتي عام 2015 وخسر أمام ريال مدريد.

برشلونة × روما

تبدو مواجهة برشلونة ضد روما أسهل نسبيًا للفريق الكتالوني نظرًا لفوارق القدرات بين الفريقين الكبيرين.

ويأمل برشلونة أن يصل إلى نصف النهائي ويطيح بروما، خاصة أن الفريق يعيش حالة فنية رائعة مع مديره الفني إرنستو فالفيردي، وتألق نجومه ليونيل ميسي ولويس سواريز وباقي اللاعبين.

ويسعى روما إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء برشلونة خاصة مع طموحات المدرب دي فرانشيسكو، ووجود بعض اللاعبين المخضرمين مثل ستيفن شعراوي وإدين دزيكو.

وتقابل برشلونة ضد روما 4 مرات، تعادلا مرتين، وفاز البارسا مرة بنتيجة 6-1، وهو آخر لقاء جمع الفريقين وفاز روما بثلاثية دون رد.

إشبيلية × بايرن ميونخ

يبدو لقاء إشبيلية بمثابة فرصة لبايرن ميونخ للتقدم لنصف النهائي، خاصة أن البايرن من أفضل الفرق التي تقدم كرة جماعية في أوروبا، بينما يبدو إشبيلية بعيدًا عن الخبرات.

ويلعب إشبيلية لأول مرة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ويسعى المدرب فيتشنيزو مونتيلا مدرب إشيبيلة إلى مواصلة مغامرته بعد الإطاحة بمانشستر يونايتد.

ويتسلح بايرن بخبرة مدربه العجوز يوب هانكس، الذي أعاد الثقة للاعبي الفريق البافاري هذا الموسم وظهر بمستوى طيب.