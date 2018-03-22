اليويفا يكشف عقوبته ضد باريس سان جيرمان بعد شغب جماهيره في مباراة ريال مدريد

الاتحاد الأوروبي يأمر سان جيرمان بإغلاق جزء من استاده في مباراته القارية المقبلة

سيغلق باريس سان جيرمان جزءًا من استاده خلال مباراته الأوروبية المقبلة على أرضه، عقب مشكلات حدثت خلال الهزيمة أمام ريال مدريد والتي أدّت لخروج الفريق الفرنسي صاحب الإنفاق الكبير من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لجنة الانضباط التابعة له أمرت باريس سان جيرمان بإغلاق المدرج الشمالي وغرمته 43 ألف يورو (53 ألف دولار)، عقب إشعال الجماهير الألعاب النارية واستخدام أدوات لتوجيه أشعة الليزر خلال مباراة الإياب بدور الـ 16 في باريس في السادس من مارس الماضي.

وتم توجيه الاتهام لباريس سان جيرمان بسد الممرات التي تفصل بين المدرجات والافتقار لأجهزة التفتيش؛ إلا أن الاتحاد الأوروبي قال إن الاتهام الأخير تم إسقاطه.

واضطر الحكم الألماني فليكس بريخ لإيقاف المباراة مرتين بسبب الدخان الكثيف في الملعب جراء الألعاب النارية، مما تسبب بصعوبات في الرؤية للاعبين والحكام خلال الخسارة 2/1 أمام ريال مدريد.

وأشعلت مجموعة المشجعين “ألترا” الألعاب النارية أيضًا بالقرب من مقر إقامة الفريق الإسباني في باريس في الليلة التي سبقت المباراة مما دفع ريال مدريد لتقديم شكوى للاتحاد الأوروبي للعبة، ولم يشر الاتحاد القاري لذلك في بيانه.

وتم منع أولمبيك مارسيليا من بيع تذاكر لجماهيره في مباراته المقبلة في أوروبا خارج ملعبه والتي سيواجه فيها رازان بال شبورت لايبزيغ في دور الـ 8 بالدوري الأوروبي في 5 أبريل المقبل عقب شغب جماهيري خلال مباراة الفريق خارج ملعبه أمام أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي.

وتم توجيه الاتهام لمارسيليا، الذي تم تغريمه 30 ألف يورو (37 ألف دولار)، بإشعال جماهيره ألعابًا نارية وإلقاء مقذوفات والتسبب في حالة من الشغب الجماهيري.