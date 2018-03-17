موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة‎

يحل ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، ضيفًا على وصيفه الإيطالي يوفنتوس، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة ريال مدريد بطل المسابقة في النسختين الأخيرتين مع وصيفه في نسخة الموسم الماضي يوفنتوس، إذ نجح الفريق الملكي في الفوز 4/1 على البيانكونيري، ليحرز البطولة للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.

وتعد المباراة ثأرية للفريق الإيطالي يوفنتوس؛ للثأر من خسارته أمام ريال مدريد، والفريق الملكي يبحث عن إنقاذ موسمه من خلال بطولته المفضلة، إذ خرج من كأس إسبانيا ويبتعد بفارق كبير عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني، ويبدو الفوز بالبطولة الطريق الوحيد لإنقاذ موسمه.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 3 أبريل المقبل، وتبث على شبكة قنوات beINSPORTS القطرية.