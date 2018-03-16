تخصيص نحو 41 ألف تذكرة للمشجعين والجمهور بنهائي دوري أبطال أوروبا

حصل الرعاة والمسؤولون وبرامج الضيافة على أكثر من ثلث عدد تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي ستقام في كييف في الأسبوع الأخير من مايو أيار المقبل والبالغ عددها 63 ألف تذكرة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة أن 40700 تذكرة ستكون متاحة “للمشجعين والجمهور”.

وأشار البيان أيضًا “أما بقية التذاكر وعددها 22300 تذكرة فقد خصصت للجنة المحلية المنظمة وللاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء التجاريين وهيئات البث وبرامج الضيافة”.

وسيحصل كل فريق من طرفي المباراة على 17 ألف تذكرة في حين ستطرح 6700 تذكرة للبيع لجمهور اللعبة الشعبية حول العالم عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيتراوح سعر التذكرة ما بين 70 يورو (86 دولارًا) على أقل تقدير و450 يورو على أقصى تقدير.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن سعر التذاكر ظل كما هو دون تغيير في كل الفئات مقارنة بنهائي العام الماضي الذي أقيم في استاد الألفية في كارديف الويلزية.

وستقام المباراة النهائية في 26 مايو أيار في العاصمة الأوكرانية.

وستسحب في وقت لاحق من اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية بمشاركة ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة واشبيلية ويوفنتوس وروما ومانشستر سيتي وليفربول وبايرن ميونيخ.