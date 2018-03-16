تابع لايف: بث مباشر لنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا “دور الثمانية” لحظة بلحظة

تقدم شبكة إرم نيوز الإخبارية لزوارها نقلا مباشرا لنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا التي تنطلق خلال دقائق لتحديد أطراف ربع نهائي المسابقة الأغلى في العالم.

واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوز كبير لبرشلونة على ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيف في إياب دور الستة عشر بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل فريق في لندن ليصبح النادي الكتالوني ثامن المتأهلين.

وتأهلت أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية من إسبانيا وليفربول مانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس وروما الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني وكانت المفاجأة خروج مانشستر يونايتد أمام إشبيلية، بينما لا يعد تأهل ريال مدريد حامل اللقب على حساب باريس سان جيرمان مفاجأة.

وبعد اكتمال الأندية المتأهلة لدور الثمانية ستجرى قرعة الدور المقبل في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، الموافق السادس عشر من آذار/مارس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت القاهرة و12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

ستنقل قناة BEIN SPORT الإخبارية المفتوحة مراسم إجراء القرعة وكذلك قرعة الدوري الأوروبي على النايل سات، ويمكنكم متابعة القناة بشكل مفتوح.

وينص نظام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على إمكانية لعب أيّ فريق مع فريق آخر (قرعة مفتوحة)، إذ لن يكون مفاجئًا أنّ نشاهد التقاء طرفيين من نفس البلد كأن يواجه مانشستر سيتي مواطنه ليفربول أو يستمتع العالم بكلاسيكو إسباني أوروبي جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

ينص نظام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على إمكانية لعب أيّ فريق مع فريق آخر (قرعة مفتوحة)، إذ لن يكون مفاجئًا أنّ نشاهد التقاء طرفيين من نفس البلد كأن يواجه مانشستر سيتي مواطنه ليفربول أو يستمتع العالم بكلاسيكو إسباني أوروبي جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

انتظروا نتائج القرعة لحظة بلحظة فور بدء سحب الكرات