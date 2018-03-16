كشف كواليس حوار ليونيل ميسي مع حكم مباراة برشلونة وتشيلسي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية كواليس الحوار الذي دار بين الحكم السلوفيني دامير سكومينا والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وتشيلسي الأربعاء الماضي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وظهر النجم الأرجنتيني غاضبًا من الحكم وهو الأمر الذي دفع الصحيفة للبحث في حركة الشفاه لمعرفة الحوار الذي جرى بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرارًا كان هناك من الحكم ضد برشلونة لم يعجب ميسي فذهب وتحدث للحكم، ولكن الأخير تكلم معه بطريقة لا تعجب ليونيل، وقال له “ليو، استدر واستكمل المباراة”.

وأوضحت الصحيفة أن طريقة حديث الحكم السلوفيني أغضبت ميسي، ليعود للحكم مرة أخرى ويقول “لا تتحدث معي بهذه الطريقة، هل قمت بعدم احترامك أثناء حديثنا؟

وسجل ميسي هدفين وصنع هدفًا ليقود برشلونة للفوز 3/0 والتأهل لدور ربع النهائي.