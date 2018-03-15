كورتوا يتعرض لسخرية شديدة بسبب ميسي (صور)

تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، لموجة من الانتقادات الساخرة عقب تلقيه هدفين بين قدميه من الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، في الخسارة بثلاثية في كامب نو في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وانتشرت موجة من السخرية الواسعة ضد حارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم ميسي بهدف بعد دقيقتين بتسديدة بين قدمي كورتوا، قبل أن يجعل النتيجة التقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الثاني بتسديدة بقدمه اليسرى بين قدمي كورتوا أيضًا!

ورغم ارتكاب الإسبانيين سيسك فابريغاس وسيزار أزبيليكويتا للأخطاء خلال المباراة، إلا أن كافة الانتقادات والسخرية تلقاها كورتوا.

وتعرض الدولي البلجيكي، البالغ من العمر 25 عامًا، لسخرية شديدة تركزت على عدم غلق ساقيه أمام ميسي، لتمر بينهما الكرة نحو الشباك بسهولة، ونشرت الجماهير في جميع أنحاء العالم صورًا ساخرة من كورتوا، بينها صورة “لشبكة يرتديها بين ساقيه عندما يواجه ميسي”، وأخرى لكورتوا يرتدي تنورة طويلة في مواجهة برشلونة.

وقال كورتوا لشبكة “بي.تي” سبورت” عقب المباراة إن طوله الفارع يجعل احتمالية فتح ساقيه كبيرة، لكنه يتحمل الانتقادات التي سيتعرض لها عقب الخروج من دوري الأبطال.

وأضاف: “لعبت ضد ميسي في العديد من المرات، وقد تلقيت هدفين بين ساقي. حارس مثلي طوله نحو مترين من الطبيعي أن تكون المسافة بين ساقيه واسعة حتى لو وقفت تحت المرمى في وضع جيد. هذا أمر مزعج لكني لا أعتقد أني بحاجة للاختباء داخل المرمى، لكن يجب أن أخرج وأواجه”.

وتابع: “في الوقت ذاته تصديت للعديد من الفرص الخطيرة. لكن من سوء الحظ أن تسكن شباكنا أربعة أهداف من أربعة أخطاء في المباراتين. علينا أن نتقدم ونعمل بجدية ونستمر”.

وقالت إحصائيات Opta: إن كورتوا يحتل المركز السابع بين حراس الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركين في دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق عليه ديفيد دي خيا وكلاوديو برافو الحارس الثاني لمانشستر سيتي، وسيرجيو روميرو حارس مانشستر يونايتد البديل، وهوغو لوريس حارس توتنهام هوتسبير، وإديرسون حارس سيتي الأول.