قرعة دوري أبطال أوروبا: إشبيلية وروما مطمع الكبار

تجرى اليوم قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين 8 فرق تمثل 4 دول تتصدرها إسبانيا بـ 3 فرق وإيطاليا وإنجلترا بفريقين لكل منهما وألمانيا بفريق واحد.

وفازت 5 من الفرق المتأهلة لربع النهائي باللقب سابقًا ويتقدمها ريال مدريد بـ 12 لقبًا ثم برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ بـ 5 ألقاب لكل منهم ويوفنتوس بلقبين ولا لقب لكل من مانشستر ستي وإشبيلية وروما.

ونستعرض القرعة الأسهل والأصعب والمتوازنة لكل فرق من الفرق الثمانية علمًا أن 6 فرق قوية تأمل في مواجهة روما أو إشبيلية.

ريال مدريد

يأمل ريال مدريد في تجنب مواجهة الكبار برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس، بينما تعتبر مواجهته لليفربول ومانشستر سيتي متوازنة، ويبقى فريقا روما وإشبيلية المفضلين لدى الفريق الملكي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في المسابقة.

برشلونة

بدوره يأمل الفريق الكتالوني في مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد وبايرن ميونخ في المرتبة الثانية لصراعهما السابق وتبادل الإقصاء، بينما تعتبر مواجهة مانشستر سيتي صعبة لأنها تعيد المدرب الأسطوري بيب غوارديولا لملعب الكامب نو.

وتعتبر مواجهة ليفربول ويوفنتوس متوازنة، بينما تبقى مواجهة روما أو إشبيلية على الورق في صالح زملاء ميسي.

بايرن ميونخ

يملك الفريق الألماني تاريخًا كبيرًا في مواجهة 7 من الفرق الـ 8 ويبقى ريال مدريد الفريق الوحيد الذي يتمنى تجنبه لكون مواجهتهما السابقة عرفت الندية والتكافؤ.

ويتمنى أيضًا تجنب برشلونة، فيما تبقى مواجهته لكل من ليفربول ويوفنتوس مانشستر سيتي متوازنة، ويأمل كبقية الكبار في مواجهة إشبيلية أو روما.

يوفنتوس

يأمل الفريق الإيطالي في تجنب الثلاثة الكبار ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، بينما تعتبر مواجهتي مانشستر سيتي وليفربول متوازنة وأيضًا روما لكونه لقاء محلي، بينما يتمنى مواجهة إشبيلية.

مانشستر سيتي

يحلم الإسباني بيب غوارديولا في صنع التاريخ والفوز باللقب مع فريقين مختلفين بعدما ضيع الفرصة حين كان مدربًا لبايرن ميونخ.

ويأمل غوارديولا في تجنب الفرق الإسبانية وخصوصًا الثنائي برشلونة وريال مدريد واللذان أجهضا حلمه في ميونخ، بينما تعتبر مواجهة إشبيلية في متناول فريقه، كما يفضل تجنب مواجهة ليفربول الفريق الذي يملك بدوره هجومًا كاسحًا ويتفوق كلوب على غوارديولا في إنجلترا بفوزين وتعادل مقابل هزيمة واحدة.

وتبقى مواجهاته مع يوفنتوس وبايرن ميونخ متوازنة، بينما مواجهة روما في مصلحته.

ليفربول

يعود الفريق العريق لربع نهائي المسابقة ويتمنى بدوره تجنب الخمسة الكبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي رغم أن مواجهاته مع بعضهم تعتبر متوازنة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ويأمل ليفربول بدوره في مواجهة روما أو إشبيلية.

إشبيلية

يأمل الفريق الإسباني في مواجهة مواطنيه ريال مدريد وبرشلونة واللذان يعرفانه جيدًا وتلقا أمامهما هزائم ثقيلة، بينما تبقى مواجهاته ليوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي مفتوحة على عنصر المفاجأة كالتي حققها أمام مانشستر يونايتد.

وتبقى مواجهة روما الأسهل للفريق الأندلسي.

روما

الفريق الذي لا يملك ما يخسره في هذا الدور رفقة إشبيلية يتمنى مواجهة الفريق الإسباني الأضعف وتجنب البقية.

ويبقى ريال مدريد وبرشلونة الفريقان اللذان لا يرغب في مواجهتهما بينما يلعب لقاءات مفتوحة أمام ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ًاوتبقى مواجهته المحلية ليوفنتوس ممكنة ومفتوحة على كل الاحتمالات لكونهما يعرفان بعضهما بعض جيدًا.