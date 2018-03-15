تشيلسي يطلب من جماهيره أدلة على تعرضها للضرب من شرطة برشلونة (فيديو)

طلب تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الحصول على معلومات بشأن ما حدث لمشجعيه عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في كامب نو يوم الأربعاء ووداع دوري أبطال أوروبا، حيث ترددت أنباء عن اعتداءات على جماهير إنجليزية.

وزعم بعض مشجعي تشيلسي تعرضهم للضرب بالهراوات من الشرطة الإسبانية وأمن الملعب، وقال البعض إنهم أُجبروا على عبور جسر قديم ومتهالك للخروج من الملعب عقب المباراة.

وأصدر تشيلسي بيانًا يطلب فيه من شهود عيان من مشجعيه بالتقدم ببيانات ومعلومات عن هذه الحوادث، وجاء في البيان “يدرك نادي تشيلسي لكرة القدم الأحداث التي وقعت في ملعب برشلونة الليلة الماضية والتي أثّرت على عدد من جماهيرنا سواء قبل أوبعد المباراة”.

وأضاف البيان “أرسلنا بريدًا إلكترونيًا لمشجعينا الذين اشتروا تذاكر المباراة من النادي مباشرة وشهدوا هذه الوقائع لإمدادنا بمعلومات عنها، نحن حريصون على تلقي أي معلومات مباشرة من شهود العيان، بما في ذلك الصور والفيديوهات، أو أي تفاصيل أخرى مفيدة على البريد الإلكتروني التالي customer.services@chelseafc.com”.

وتابع النادي اللندني أننا “نسعى للحصول على تفاصيل بشأن كيفية الوصول لبوابات الملعب والمرور عبر نظام الدخول حتى الجلوس على المقاعد وأي معلومات عن الحوادث التي وقعت عقب المباراة، أرسلنا للاتحاد الأوروبي فورًا بشأن هذه الحوادث وهذه المعلومات ستفيدنا في إرسال تقرير للهيئات المعنية”.

وقال عدد من مشجعي تشيلسي عقب المباراة على حساباتهم الشخصية في تويتر إنهم تعرضوا للضرب من الشرطة أثناء مغادرة الملعب حتى إن أحدهم كتب أنه تم “رش رذاذ الفلفل في جميع أنحاء وجهي”.

وفي الوقت نفسه انتشر فيديو وجماهير تشيلسي تعبر جسرًا متهالكًا ويهتز مع كل خطوة”.