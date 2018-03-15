قطة المباراة.. هل تتسبب في عقوبات على بشكتاش التركي؟ (صور)

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دخل نادي بشكتاش التركي في مشكلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من تسلل قطة إلى ملعب الفريق خلال مباراة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات انضباطية ضد بشكتاش بعدما اضطر الحكم مايكل أوليفر لإيقاف اللعب في الشوط الثاني عندما تجاوزت القطة أفراد الأمن في استاد فودافون بارك في إسطنبول.

وقفزت القطة فوق لوحة إعلانية قبل أن تقتحم الملعب، وركضت داخله قبل أن تصعد للمدرجات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، إنه وجّه اتهامًا للنادي التركي “بالافتقار للتنظيم” ما سمح بدخول “حيوان إلى أرض الملعب”.

كما وجّه اتهامًا لجماهير بشكتاش بإلقاء مقذوفات وإغلاق السلالم، وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي في القضية يوم 31 مايو.

وفاز بايرن ميونخ 3/1 أمس الأربعاء، ليتأهل لدور الـ 8 بتفوقه 8/1 في النتيجة الاجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.

وسجل تياغو ألكانتارا والبديل ساندرو فاغنر هدفين لبايرن ميونخ، لكن القطة تم اختيارها “أفضل لاعب في المباراة” في تصويت على حساب بايرن ميونخ على تويتر.