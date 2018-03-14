بايرن ميونخ يعبر بيشكتاش بثلاثية ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مهمًا ليتأهل رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على بشكتاش التركي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “فودافون أرينا”، بإياب ثمن النهائي.

سجل أهداف بايرن الفريق البافاري كل من تياغو ألكانتارا (18)، وجوكهان جونول بالخطأ في مرماه (46)، وساندرو فاغنر (84)، بينما أحرز فاغنر لوف هدف بشكتاش الوحيد (59).

إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا | بشكتاش 1- 3 بايرن ميونخ | أهداف المباراة كاملة بدقة عالية (FULL HD) تعليق علي محمد علي pic.twitter.com/BVZgfhamlp — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

وكان بايرن حقق فوزًا عريضًا في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ8 بنتيجة 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل المدرب يوب هاينكس رقما قياسيا بتحقيق الانتصار 11 على التوالي في المسابقة، وهو الذي قاد بايرن لإحراز اللقب في 2013 قبل التقاعد ثم العودة لمنصبه هذا الموسم.

وستسحب قرعة دور الثمانية بعد غد الجمعة.