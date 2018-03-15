هل أثبت عثمان ديمبلي أحقيته في المبلغ الذي دفع للتعاقد معه؟

حظيَ عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بإشادة طال انتظارها خلال الفوز 3/0 على تشيلسي وقطع اللاعب الفرنسي خطوة نحو رد الدين للنادي الكتالوني بعدما أنفق مبلغًا ضخمًا على ضمه في الوقت الذي يقضي فيه موسمه الأول في إسبانيا وتعرض خلاله لأكثر من إصابة.

وتردد اسم ليونيل ميسي بقوة وخطف الأضواء مجددًا بعدما قدّم عرضًا مذهلًا وسجل هدفين وصنع هدفًا آخر في إياب دور الـ 16 ليفوز برشلونة 4/1 في مجموع المباراتين، لكن ديمبلي يأتي بعده في أبرز لاعبي اللقاء.

وسجل اللاعب البالغ عمره 20 عامًا هدفه الأول بقميص برشلونة منذ انتقاله من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (129.80 مليون دولار) في أغسطس الماضي، ليمنح برشلونة التقدم 2/0 بعدما تلقى تمريرة من النجم الأول ميسي.

وبعد ذلك فاجأ ديمبلي المشجعين بعدما تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الكرة عن ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي في الشوط الثاني.

وقال جوردي ألبا مدافع برشلونة للصحفيين: “إنه لاعب مهم جدًا لنا وساعدنا كثيرًا في الجانب الدفاعي. بذل مجهودًا دفاعيًا كبيرًا ومنع المنافس من فرصة خطيرة”.

“كان يحتاج إلى تسجيل مثل هذا الهدف المهم؛ ليحصل على ثقة وهذا سيساعده بشكل رائع في كل لمسة”.

وبدأت رحلة ديمبلي مع برشلونة بكابوس؛ عندما تعرض لإصابة بشد في عضلات الفخذ الخلفية في مباراته الأولى في التشكيلة الأساسية بالدوري الإسباني أمام خيتافي، في سبتمبر، واضطر للغياب لحوالي 4 أشهر.

وتعرض لمشكلة عضلية أخرى عند العودة للملاعب في يناير.

وإضافة إلى سوء حظه في الإصابات فقد تعرض لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية، وذكرت تقارير أنه يشعر بالعزلة عن باقي اللاعبين، وثارت تساؤلات حول مدى امتلاكه لقوة ذهنية تساعده على النجاح في برشلونة.

وزاد التنافس على مكان في تشكيلة هجوم برشلونة القوي؛ بعد التعاقد مع فيليب كوتينيو في يناير

وزادت التكهنات حول مصيره؛ عقب جلوسه كبديل دون أن يشارك في ضيافة تشيلسي في لقاء الذهاب، وأمام أتلتيكو مدريد في لقاء قمة محلي.

لكن حصول ميسي على إذن بالغياب عن برشلونة بعد مولد طفله الثالث، فتح الباب أمام مشاركة ديمبلي في التشكيلة الأساسية لآخر مباراة للفريق في الدوري أمام ملقة، وقدّم عرضًا قويًا ليحظى بثقة المدرب إرنستو فالفيردي في لقاء الإياب أمام تشيلسي.

وقال فالفيردي: “لقد فعل تمامًا المطلوب منه في المباراة”.

“خطتنا كانت تعتمد على وجود جناح متحرك يستطيع التقدم إلى الأمام كثيرًا، وأداء الدور الدفاعي أيضًا. بمجرد أن تأخر تشيلسي اضطر الجناحان في الفريق المنافس إلى بذل مجهود كبير، لكنه أدى عملًا رائعًا”.

وأضاف أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي: “تحدثنا عنه من قبل؛ لأننا كنا نتابعه منذ كان يلعب في دورتموند. إنه لاعب صاحب مستقبل واعد. لقد أبرم برشلونة صفقة ناجحة”.