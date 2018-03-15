آندريس إنييستا يقرر الرحيل عن نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم الإسباني آندريس إنييستا لاعب خط وسط برشلونة قرر الموافقة على عرض للرحيل إلى الدوري الصيني الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن مصادر مقربة من إنييستا أكدت أن اللاعب اختار مغادرة نادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي، والانتقال إلى الدوري الصيني.

وقال إنييستا أمس الأربعاء بعد الفوز 3/0 على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا إنه لم يحسم بعد مستقبله مع برشلونة، وإنه سيعلن قراره النهائي قبل يوم 30 أبريل المقبل.

ويرتبط إنييستا (33 عامًا) بعقد مدى الحياة مع برشلونة، لكنه وضع بندًا يسمح له بالرحيل في أي وقت.

وأشارت تقارير قبل أسابيع إلى أن تياغين الصيني مستعد لمنح إنييستا راتبًا سنويًا يبلغ 35 مليون يورو مع مكافأة توقيع تتجاوز 20 مليون يورو.

وانتقل إنييستا إلى الفريق الأول لبرشلونة العام 2003ـ وسجل هدفًا وصنع 3 في 32 مباراة الموسم الحالي، وشارك مع برشلونة في 663 مباراة، سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 141.